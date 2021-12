Il Napoli: “Manolas è in permesso, in Grecia per motivi personali” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la notizia relativa al fermo di Manolas all’aeroporto di Capodichino, il Napoli ha aggiornato il report dell’allenamento mattutino aggiungendo una nota sul difensore greco. Il club chiarisce che Kostas Manolas è in permesso, in Grecia, per motivi personali. Ricordiamo che qualche ora fa il Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato la notizia della multa di Manolas ad opera della Finanza per avere con sé un’ingente somma di denaro, superiore ai limiti posti dall’antiriciclaggio. Kostas Manolas è, in permesso, in Grecia per motivi personali. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la notizia relativa al fermo diall’aeroporto di Capodichino, ilha aggiornato il report dell’allenamento mattutino aggiungendo una nota sul difensore greco. Il club chiarisce che Kostasè in, in, per. Ricordiamo che qualche ora fa il Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato la notizia della multa diad opera della Finanza per avere con sé un’ingente somma di denaro, superiore ai limiti posti dall’antiriciclaggio. Kostasè, in, inper. L'articolo ilsta.

