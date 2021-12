Il mondo del tiro a segno piange il suicidio della giovane indiana Khush Seerat Kaur Sandhu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre l’orizzonte di gara è spostato verso il 2022, il mondo del tiro a segno è costretto a fare i conti con una tristissima notizia: il suicidio della giovane tiratrice indiana di pistola Khush Seerat Kaur Sandhu. Secondo quanto riporta il sito indianexpress.com, la ragazza di 17 anni – già avviata verso la carriera internazionale con la divisa della nazionale indiana – si sarebbe tolta la vita qualche giorno fa in seguito a una gara andata male all’interno dei Campionati Indiani Nazionali. La polizia del Punjab, località in cui è avvenuto il misfatto, ha cercato di ricostruire la vicenda per i media: “Quando siamo arrivati sul posto – hanno detto le forze ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre l’orizzonte di gara è spostato verso il 2022, ildelè costretto a fare i conti con una tristissima notizia: iltiratricedi pistola. Secondo quanto riporta il sito indianexpress.com, la ragazza di 17 anni – già avviata verso la carriera internazionale con la divisanazionale– si sarebbe tolta la vita qualche giorno fa in seguito a una gara andata male all’interno dei Campionati Indiani Nazionali. La polizia del Punjab, località in cui è avvenuto il misfatto, ha cercato di ricostruire la vicenda per i media: “Quando siamo arrivati sul posto – hanno detto le forze ...

