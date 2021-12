Il mercato premia le ambizioni del duo Montani-Cimbri Boom Bper. Gli analisti: "Base per il terzo polo bancario" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Banca Popolare dell'Emilia Romagna vola a Piazza Affari e, con un rialzo arrivato a superare i 7 punti percentuali, è nettamente la migliore del Ftse Mib (+0,68%), all'indomani della decisione del Cda di presentare un'offerta non vincolante al Fondo Interbancario di Tutela Depositi (Fidt) per l'acquisizione di una partecipazione pari all'88,3%, di cui l'8,3% detenuta da Cassa Centrale Banca, del capitale di Carige. Il titolo di Bper a metà mattinata sale del 6,7% a 1,87 euro per azione, dopo essere arrivata a guadagnare circa il 7,2% a un massimo di seduta di 1,8855 euro con oltre 16 milioni di titoli scambiati. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Banca Popolare dell'Emilia Romagna vola a Piazza Affari e, con un rialzo arrivato a superare i 7 punti percentuali, è nettamente la migliore del Ftse Mib (+0,68%), all'indomani della decisione del Cda di presentare un'offerta non vincolante al Fondo Interdi Tutela Depositi (Fidt) per l'acquisizione di una partecipazione pari all'88,3%, di cui l'8,3% detenuta da Cassa Centrale Banca, del capitale di Carige. Il titolo dia metà mattinata sale del 6,7% a 1,87 euro per azione, dopo essere arrivata a guadagnare circa il 7,2% a un massimo di seduta di 1,8855 euro con oltre 16 milioni di titoli scambiati. Segui su affaritaliani.it

