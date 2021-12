Il loro momento migliore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ad inizio anno scrissi un articolo in cui dicevo che, o i Lucha Brothers cambiavano atteggiamento, o la All Elite Wrestling avrebbe potuto privarsene volentieri. Tanti errori nei match, poca attitudine a seguire le regole, Jericho che rimbrottava sui social e nel podcast, la Death Triangle che non prendeva il volo. Insomma, c’erano tutti i presupposti per salutarli e rimandarli in Messico. Il loro 2021 è stato come volare in economy. La AEW li ha ruotati in varie situazioni, da trios a team alternato con PAC, perfino in singolo. Poi però si sono ritrovati, assieme, come una familia, come ai bei tempi. Se ad Impact Wrestling fecero tanto e fecero bene, in questo caso stanno vivendo il loro periodo migliore. Conta la maggiore esposizione in un contesto più ampio e ritenuto assai credibile. Contano i match combattuti, e alla ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ad inizio anno scrissi un articolo in cui dicevo che, o i Lucha Brothers cambiavano atteggiamento, o la All Elite Wrestling avrebbe potuto privarsene volentieri. Tanti errori nei match, poca attitudine a seguire le regole, Jericho che rimbrottava sui social e nel podcast, la Death Triangle che non prendeva il volo. Insomma, c’erano tutti i presupposti per salutarli e rimandarli in Messico. Il2021 è stato come volare in economy. La AEW li ha ruotati in varie situazioni, da trios a team alternato con PAC, perfino in singolo. Poi però si sono ritrovati, assieme, come una familia, come ai bei tempi. Se ad Impact Wrestling fecero tanto e fecero bene, in questo caso stanno vivendo ilperiodo. Conta la maggiore esposizione in un contesto più ampio e ritenuto assai credibile. Contano i match combattuti, e alla ...

