Il governo azzera i rincari per le famiglie più povere e per le imprese si pensa alla rateizzazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il governo ha confermato ieri in consiglio dei ministri lo stanziamento di 3,8 miliardi per far fronte al rincaro delle bollette di luce e gas nel primo trimestre 2022. Quasi il doppio di quanto immaginato in partenza per la manovra (2 miliardi). È atteso oggi, in commissione Bilancio del Senato, il maxi-mendamento alla manovra che conterrà anche le misure per alleggerire i nuovi rincari in arrivo con il prossimo aggiornamento trimestrale delle bollette, oltre alla ripartizione del fondo da 8 miliardi per tagliare le tasse, concordata con i partiti di maggioranza, e la norma "Salva-Napoli" con 150 milioni in soccorso dei Comuni in pre-dissesto che avviano il risanamento. Quasi la metà dei 3,8 miliardi contro il caro-bollette – 1,8 miliardi – sarà usata per azzerare gli oneri generali di sistema per le ...

