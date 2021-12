Il gelo russo è arrivato: chi avrà il weekend rovinato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un'irruzione di gelo dalla Russia colpirà il Centro-Sud nel fine settimana con nevicate anche sulle coste e in pianura. Successivamente, si potrebbe aprire la strada per un'ondata di gelo in concomitanza di Natale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un'irruzione didalla Russia colpirà il Centro-Sud nel fine settimana con nevicate anche sulle coste e in pianura. Successivamente, si potrebbe aprire la strada per un'ondata diin concomitanza di Natale

