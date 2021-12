Il ct del Camerun: «Coppa d’Africa a rischio? Il Covid crea difficoltà e i club ostacolano le convocazioni» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Coppa d’Africa a rischio? Lo ha scritto RmcSport e Radio Punto Nuovo, puntualissima, ha intervistato ilc ct del Camerun Toni Conceiçao. A Radio Punto Nuovo, per la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, ha rilasciato un’intervista Toni Conceicao, ct del Camerun: “Quando si parla di salute pubblica le preoccupazioni ci sono sempre perché è una situazione che interessa tutti. È anche vero che le informazioni che stiamo ricevendo qui in Africa non devono passare inosservate. Però, ripeto, è una problematica che affligge tutto il mondo e la speranza è che si giunga presto ad una soluzione per venire fuori dalla pandemia. Coppa d’Africa a rischio? Per quanto riguarda quello che accade in Camerun, stanno lavorando affinché la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021)? Lo ha scritto RmcSport e Radio Punto Nuovo, puntualissima, ha intervistato ilc ct delToni Conceiçao. A Radio Punto Nuovo, per la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, ha rilasciato un’intervista Toni Conceicao, ct del: “Quando si parla di salute pubblica le preoccupazioni ci sono sempre perché è una situazione che interessa tutti. È anche vero che le informazioni che stiamo ricevendo qui in Africa non devono passare inosservate. Però, ripeto, è una problematica che affligge tutto il mondo e la speranza è che si giunga presto ad una soluzione per venire fuori dalla pandemia.? Per quanto riguarda quello che accade in, stanno lavorando affinché la ...

