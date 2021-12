Il criterio per l'elezione del Presidente della Repubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Enrico Letta, come sempre tra tatticismo e candore, dice una cosa importante sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica quando osserva che mai al Quirinale è salito un leader proveniente dalla guida di un partito o di una forza politica organizzata. È la storia della Presidenza della Repubblica a indicare questa prassi e la stessa Costituzione, nella definizione un po’ incompleta sia del ruolo sia del modo di elezione del Presidente, pende a favore della figura, come si dice, istituzionale, di garanzia, lontana dallo scontro politico quotidiano. Sergio Mattarella è stato il risultato perfetto di questi criteri. Governava Matteo Renzi e già aveva il suo da fare per compensare le anomalie del suo governo e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Enrico Letta, come sempre tra tatticismo e candore, dice una cosa importante sulla scelta del prossimoquando osserva che mai al Quirinale è salito un leader proveniente dalla guida di un partito o di una forza politica organizzata. È la storiaPresidenzaa indicare questa prassi e la stessa Costituzione, nella definizione un po’ incompleta sia del ruolo sia del modo didel, pende a favorefigura, come si dice, istituzionale, di garanzia, lontana dallo scontro politico quotidiano. Sergio Mattarella è stato il risultato perfetto di questi criteri. Governava Matteo Renzi e già aveva il suo da fare per compensare le anomalie del suo governo e ...

