"Il covid la stava uccidendo ma non ha voluto essere intubata": Livorno, muore in ospedale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Livorno, 15 dicembre 2021 - Si era presentata al pronto soccorso di Livorno con un livello di saturazione molto basso, che già aveva minato il suo fisico. Aveva il covid e il virus la stava aggredendo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021), 15 dicembre 2021 - Si era presentata al pronto soccorso dicon un livello di saturazione molto basso, che già aveva minato il suo fisico. Aveva ile il virus laaggredendo ...

