Il Covid colpisce ancora: rinviato storico appuntamento della TV (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non c'è pace per la TV italiana costretta a rimandare ancora uno storico appuntamento trasmesso da anni Nessuna pietà per il mondo dello spettacolo ancora una volta colpito dal Covid-19. Per domenica 19 dicembre, infatti, era prevista la diretta streaming della finale di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che ha lanciato nel mondo L'articolo proviene da Inews.it.

