Il Comune di Santa Maria a Vico premiato da Legambiete

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Ildiriceve il Premio Comuni “Ricicloni” 2021, organizzato da Legambiente Campania che gratifica i “Comuni Rifiuti Free” tra i 5000 e i 15000 abitanti. Ildella Valle di Suessola ha infatti raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari all’ 87,55% e si è classificato promoin tutta la Provincia di Caserta e secondo assoluto della regione Campania.“Questo è davvero un traguardo importantissimo per tutti noi – dichiara l’Assessore delegato Anna Cioffi – I ringraziamenti vanno in primis ai nostri cari cittadini, per il loro impegno, agli operatori ecologici che ogni giorno lavorano incessantemente per mantenere pulita la nostra ...