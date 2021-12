Il Collegio, Maria Sofia Federico al papà: “La violenza psicologica non è amore” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Maria Sofia Federico è stata senz’altro una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione de Il Collegio. Il docu-reality di RaiDue, che si è concluso il 14 dicembre, ha riservato, nella sua ultima puntata, non poche sorprese, come la protesta di gruppo incentrata sulla parità di genere organizzata proprio da Maria Sofia. La collegiale, dal carattere forte e volitivo, si è lasciata andare però, anche ad uno sfogo profondo, che ha messo in luce le sue fragilità. Vi raccomandiamo... Il Collegio, Davide Cresta vittima di bullismo: "Ho subito insulti e minacce" La 16enne originaria di Valmontone, infatti, ha parlato del rapporto conflittuale che ha con il padre, approfondendo poi la questione in alcune ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è stata senz’altro una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione de Il. Il docu-reality di RaiDue, che si è concluso il 14 dicembre, ha riservato, nella sua ultima puntata, non poche sorprese, come la protesta di gruppo incentrata sulla parità di genere organizzata proprio da. La collegiale, dal carattere forte e volitivo, si è lasciata andare però, anche ad uno sfogo profondo, che ha messo in luce le sue fragilità. Vi raccomandiamo... Il, Davide Cresta vittima di bullismo: "Ho subito insulti e minacce" La 16enne originaria di Valmontone, infatti, ha parlato del rapporto conflittuale che ha con il padre, approfondendo poi la questione in alcune ...

