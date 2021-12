Il City di Guardiola umilia Bielsa: cosa sta succedendo al Leeds? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pep Guardiola mette in riga il Leeds del Loco Bielsa in una partita a senso unico finita 7-0. Il Manchester City ha dato prova non solo di saper dominare il match ma anche di non perdere lucidità nell’arco dei 90?. Il Leeds del resto non ci ha mai provato a mettere difficoltà un City in forma smagliante che al momento si trova solo in testa alla Premier League. D’altronde non è una novità che il City di Guardiola dimostri tale forza sul campo dopo che negli ultimi anni, tra titoli in patria e Champions mancate, ha abituato i propri supporters a risultati eccezionali. Manchester City: Guardiola umilia Bielsa Bielsa non sembra aver approcciato benissimo a questa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pepmette in riga ildel Locoin una partita a senso unico finita 7-0. Il Manchesterha dato prova non solo di saper dominare il match ma anche di non perdere lucidità nell’arco dei 90?. Ildel resto non ci ha mai provato a mettere difficoltà unin forma smagliante che al momento si trova solo in testa alla Premier League. D’altronde non è una novità che ildidimostri tale forza sul campo dopo che negli ultimi anni, tra titoli in patria e Champions mancate, ha abituato i propri supporters a risultati eccezionali. Manchesternon sembra aver approcciato benissimo a questa ...

