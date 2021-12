Il cinema di Anica cambia e si unisce al digitale E c' è anche Netflix

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La famiglia di- Associazione Nazionale Industrietografiche Audiovisive e Digitali, si allarga. Alle tre unioni fondative, quella dei produttori, dei distributoritografici e delle imprese tecniche, se ne aggiungono altre tre: editor e creatori digitali, esportatori internazionali ed editori media audio visivi. Ad annunciarlo è stato il presidente di, Francesco Rutelli, in una video conferenza che si è tenuta il 15 dicembre. Il mondo del, soprattutto con il ‘tornado Covid’ ha subìto fortimenti. In questo senso, l’unione con ildiventa strumento fondamentale non solo di sopravvivenza madi crescita del settore. “Ci abbiamo messo sei mesi a perfezionare questo processo - ha detto Rutelli - e comporta ...

Lo dice il presidente dell'Unione editori e distributori cinematografici Luigi Lonigro alla presentazione della nuova struttura dell'. "Il nostro era un mercato già debole rispetto ad altri ...... al cui interno d'ora in poi le Unioni dipotranno dialogare in rappresentanza delle diverse realtà della filiera industriale e creativa dele dell'audiovisivo in Italia". Il neo ...Francesco Rutelli, presidente Anica, ha presentato le tre nuove grandi unioni con il digitale che vanno a sostenere Anica nella costruzione più ..."Se il Natale sarà brillante, anche per i segnali che ci arrivano da Spider-Man, che sono eclatanti, arriveremo quest'anno complessivamente a 30 milioni di biglietti venduti. (ANSA) ...