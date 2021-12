Il bollettino Covid di oggi 15 dicembre 2021 | i casi regione per regione

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Attesa per il consuetodi, mercoledì 15, sulla situazione dell'epidemia di coronavirus in Italia. Ieri il ministero della Salute ha comunicato 20.677 nuovie 120 decessi.Da

StraNotizie : Covid oggi Puglia, 598 contagi 5 morti: bollettino 15 dicembre - RegionePuglia : #COVID19 #Covid_19 Aggiornamento in #Puglia al #15dicembre. Consulta il bollettino?? - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 15 dicembre: Numeri su casi, ricoveri e morti da… - lifestyleblogit : Covid oggi Puglia, 598 contagi 5 morti: bollettino 15 dicembre - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 15 dicembre - -

vaccinioggi 15 dicembre/ 12.3 milioni di terze dosi inoculate INCENDIO AL WORLD TRADE CENTER DI HONG KONG: TUTTI I DETTAGLI A complicare ulteriormente la situazione, la pandemia di ...I primi dati in arrivo dalle Regioni evidernziano infatti un ulteriore peggioramento dei contagiin Italia . Nel pomeriggio il Ministero della Salute aggiornerà la situazione con il...Il nuovo bollettino diffuso dall’Asl di Latina indica 145 nuovi casi di contagio in provincia, e due decessi registrati a sezze e Cisterna di Latina.Dati del giorno: 15 dicembre 2021 598 Nuovi casi 26.603 Test giornalieri 5 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia ...