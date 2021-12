Il bollettino Covid di oggi 15 dicembre 2021 | 23 195 nuovi casi e 129 morti

Advertising

messveneto : Il bollettino Covid del 15 dicembre: 23.195 nuovi casi e 129 morti - ilTorineseNews : Il bollettino Covid di mercoledì 15 dicembre - lasiciliait : Covid, il bollettino del 15 dicembre: in Sicilia 1.404 nuovi casi, 12 morti e ricoveri in crescita… - firenzeviola_it : COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 15 dicembre - Nutizieri : Covid, il bollettino dell’Emilia Romagna: 1.898 nuovi casi e 14 morti -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

... ai quali si aggiungono altri 9.892 tamponi antigenici rapidi, secondo quanto riportato dalodierno diffuso dalla Regione. In ospedale ci sono 328 pazienti, 5 in più di ieri, di cui ...I numeri della pandemia. Tutti i dati aggiornati di Italia e mondo Secondo l'aggiornamento odierno (15 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ...Sono 17.519 gli attuali positivi sull’isola (613 in più rispetto a ieri). Di questi sono 449 i ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 48 le persone in terapia intensiva co ...Sono 1.404 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 31.618 tamponi analizzati tra rapidi e molecolari nelle ultime 24 ore Sono 1.404 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 31.618 tamponi analizz ...