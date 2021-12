Il 26 dicembre si corre al Maradona l’11° San Paolo Sport Day

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCambia il nome dello stadio ma non la trama dell’evento: lo Stadio Diego Armandoè già pronto ad accogliere per l’undicesima volta il SanDay, la manifestazione di atletica leggera che tutti gli anni coinvolgeivi e famiglie di ogni età da tutta Italia. L’appuntamento è fissato per il giorno di Santo Stefano, ventidue mesi dopo l’ultima edizione, datata 2 Febbraio 2020. L’attesa è ormai finita e l’entusiasmo per la notizia ufficiale dell’edizione 2021 è già alle stelle: già si contano diverse centinaia di iscritti e migliaia di interazioni sulle pagine social dell’evento, dalle quali si percepiscono l’eccitazione e l’adrenalina all’idea di tornare a calcare ancora una volta l’azzurro delle otto corsie del. Massimo l’impegno per garantire il ...