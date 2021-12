Il 21 dicembre si discute del caso Salernitana in Consiglio Federale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stata convocata per le ore 11 di martedì prossimo, 21 dicembre, la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 25 novembre e alle comunicazioni del presidente, c’è in particolare la situazione della Salernitana e le “determinazioni conseguenti“. In teoria la società campana rischia l’esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31 dicembre (termine previsto anche nell’atto di costituzione del Trust granata) non dovesse arrivare una proposta d’acquisto vincolante. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stata convocata per le ore 11 di martedì prossimo, 21, la riunione del. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 25 novembre e alle comunicazioni del presidente, c’è in particolare la situazione dellae le “determinazioni conseguenti“. In teoria la società campana rischia l’esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31(termine previsto anche nell’atto di costituzione del Trust granata) non dovesse arrivare una proposta d’acquisto vincolante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

