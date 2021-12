Il 1 gennaio ‘Roma Capodarte’, aperti musei, teatro e biblioteche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “A Capodanno avevamo due tipologie di iniziative in due diversi momenti, il 31 dicembre e l’1 gennaio. Il 31 sarebbe stato gestito e organizzato in condivisione con l’assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato”, ma gli eventi sono stati annullati, mentre “l’1 è stato prevalentemente organizzato dal dipartimento Cultura, sempre in stretta relazione con il sindaco e il Gabinetto.” “Per il primo dell’anno stiamo organizzando un’iniziativa chiamata ‘Roma Capodarte’. Siamo entrati come amministrazione a novembre senza trovare una minima organizzazione del Capodanno, quindi ci siamo subito messi al lavoro nonostante le difficoltà”. Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, intervenuto stamattina nella seduta della commissione capitolina Politiche sociali convocata dalla presidente Erica Battaglia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “A Capodanno avevamo due tipologie di iniziative in due diversi momenti, il 31 dicembre e l’1. Il 31 sarebbe stato gestito e organizzato in condivisione con l’assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato”, ma gli eventi sono stati annullati, mentre “l’1 è stato prevalentemente organizzato dal dipartimento Cultura, sempre in stretta relazione con il sindaco e il Gabinetto.” “Per il primo dell’anno stiamo organizzando un’iniziativa chiamata. Siamo entrati come amministrazione a novembre senza trovare una minima organizzazione del Capodanno, quindi ci siamo subito messi al lavoro nonostante le difficoltà”. Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, intervenuto stamattina nella seduta della commissione capitolina Politiche sociali convocata dalla presidente Erica Battaglia ...

