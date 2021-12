Icardi Juve, i bianconeri pensano allo scambio col PSG: la situazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Juve: per arrivare a Icardi, i bianconeri starebbero pensando di proporre uno scambio al PSG La Juventus sta facendo un tentativo serio per Icardi a gennaio. Ne è convinto Tuttosport che spiega come il club voglia provare a prelevare il giocatore in prestito dal PSG per 6 mesi con diritto di riscatto ( i parigini vorrebbero l’obbligo). Non è da escludere però che la Juve possa tentare di giocarsi la carta Arthur, giocatore apprezzato da Leonardo. Di certo la Icardi tornerebbe volentieri in Serie A, anche perché si dice che sotto la Tour il feeling con Messi non sia dei migliori. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato: per arrivare a, istarebbero pensando di proporre unoal PSG Lantus sta facendo un tentativo serio pera gennaio. Ne è convinto Tuttosport che spiega come il club voglia provare a prelevare il giocatore in prestito dal PSG per 6 mesi con diritto di riscatto ( i parigini vorrebbero l’obbligo). Non è da escludere però che lapossa tentare di giocarsi la carta Arthur, giocatore apprezzato da Leonardo. Di certo latornerebbe volentieri in Serie A, anche perché si dice che sotto la Tour il feeling con Messi non sia dei migliori. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

