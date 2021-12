I tre nomi fatti da Allegri per il mercato di gennaio della Juve (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il mercato della Juve di gennaio potrebbe partire con l’assalto di un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante. Allegri sarebbe pronto a fare il nome anche di un secondo centrocampista in caso di doppia cessione Le strategie del nuovo mercato della Juventus sono pronte a entrare concretamente nel vivo nel corso delle prossime settimane. Allegri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ildipotrebbe partire con l’assalto di un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante.sarebbe pronto a fare il nome anche di un secondo centrocampista in caso di doppia cessione Le strategie del nuovontus sono pronte a entrare concretamente nel vivo nel corso delle prossime settimane.Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

GAETANO97248087 : E COSA VEDO? DUE O TRE ASSOCIAZIONI CHE CHIEDONO SOLDI , X BAMBINI, X TUTTI NON FACCIO NOMI, X AFRICANI, ECC.ECC.,Q… - Cheriedoudou8 : RT @mymmouth: @IlariaBifarini 'Farsi ingannare una volta è spiacevole, due volte è stupido, tre volte è vergognoso.' Cicerone 'È atteggiam… - evelyn_aac : sto sgombrando il mio alloggio e ho delle civette che mi avanzano.. così, per puro caso. se le volete contattatemi… - Tommasolabate : Quale segnale potrebbe dare Draghi per chiarire la sua corsa verso il Quirinale? La nomina di un vicepremier, per e… - zazoomblog : MERCATO MILAN E TOP NEWS – Speranza Leao. Tre nomi per la difesa - #MERCATO #MILAN #Speranza #Leao. -