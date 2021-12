«I No vax sono i nuovi ebrei»: leader populista olandese multato per aver paragonato le misure anti-Covid all’Olocausto (Di giovedì 16 dicembre 2021) «WHATEVER YOU DO: DON’T TAKE THE “VACCINE”!». È questo il primo tweet che ci si trova davanti non appena si apre il profilo Twitter di Thierry Baudet, 38 anni, leader populista olandese, noto alle cronache per le sue posizioni omofobe, No vax e No Green pass. Questo tweet fissato è datato 20 settembre 2020, ha collezionato oltre 9.500 cuori e il suo canale è seguito da oltre 270mila persone. Dopo questo tweet, ne sono seguiti molti con lo stesso invito e tanti altri con profonde critiche sulle misure adottate dal governo olandese per contenere la diffusione del Coronavirus nel Paese. Oggi però Baudet dovrà pagare delle conseguenze per essersi spinto troppo oltre. Un tribunale olandese ha vietato al leader ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) «WHATEVER YOU DO: DON’T TAKE THE “VACCINE”!». È questo il primo tweet che ci si trova davnon appena si apre il profilo Twitter di Thierry Baudet, 38 anni,, noto alle cronache per le sue posizioni omofobe, No vax e No Green pass. Questo tweet fissato è datato 20 settembre 2020, ha collezionato oltre 9.500 cuori e il suo canale è seguito da oltre 270mila persone. Dopo questo tweet, neseguiti molti con lo stesso invito e taltri con profonde critiche sulleadottate dal governoper contenere la diffusione del Coronavirus nel Paese. Oggi però Baudet dovrà pagare delle conseguenze per essersi spinto troppo oltre. Un tribunaleha vietato al...

