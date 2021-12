I leader politici sono incapaci di trovare un nome per il Quirinale ma gareggiano tra loro per il ruolo di kingmaker (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dietro la corsa al Quirinale c’è anche una “corsetta”: quella a fare il kingmaker. Che è come aggiudicarsi la statuetta per il miglior attore non protagonista mentre l’Oscar più prestigioso andrà ovviamente al successore di Sergio Mattarella. Sembra che tutti i leader, mezzi leader, simil-leader vogliano ritagliarsi uno spazio per la Storia, per poter dire a Capodanno dell’anno prossimo ai nipotini: ragazzi quel presidente l’ho inventato io. In attesa che parta la corsa vera (dovrebbe essere il 24 o il 26 gennaio, ieri Roberto Fico, per guadagnarsi un titoletto, ha detto che annuncerà la data il 4), è in pieno svolgimento questa strana “corsetta” per aggiudicarsi il ruolo del regista delle operazioni, il cervello della banda, il numero 10 dei grandi elettori, appunto, il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dietro la corsa alc’è anche una “corsetta”: quella a fare il. Che è come aggiudicarsi la statuetta per il miglior attore non protagonista mentre l’Oscar più prestigioso andrà ovviamente al successore di Sergio Mattarella. Sembra che tutti i, mezzi, simil-vogliano ritagliarsi uno spazio per la Storia, per poter dire a Capodanno dell’anno prossimo ai nipotini: ragazzi quel presidente l’ho inventato io. In attesa che parta la corsa vera (dovrebbe essere il 24 o il 26 gennaio, ieri Roberto Fico, per guadagnarsi un titoletto, ha detto che annuncerà la data il 4), è in pieno svolgimento questa strana “corsetta” per aggiudicarsi ildel regista delle operazioni, il cervello della banda, il numero 10 dei grandi elettori, appunto, il ...

Advertising

AuroraCorbiMtez : RT @MarinaLalovic: Condanna a 18 anni di carcere per Sergei Tikhanovsky, leader dell'opposizione bielorusso. Sua moglie @Tsihanouskaya in e… - FioreLiborio : RT @MarinaLalovic: Condanna a 18 anni di carcere per Sergei Tikhanovsky, leader dell'opposizione bielorusso. Sua moglie @Tsihanouskaya in e… - MarinaLalovic : Condanna a 18 anni di carcere per Sergei Tikhanovsky, leader dell'opposizione bielorusso. Sua moglie @Tsihanouskaya… - Orlandi4Orlandi : RT @GiorgiaMeloni: Atreju unica festa di partito organizzata da un leader donna, ma per la giornalista de Il Fatto Quotidiano evidentemente… - GiuseppePiu1 : RT @domenicosaretto: #Avvento2021 #14dicembre. DUE figli: UNO cambia idea; l’ALTRO dice ma non fa. Troverete esattori delle imposte e prost… -

Ultime Notizie dalla rete : leader politici Il 74% è per il presidenzialismo Si potrebbe inferire che i mutamenti introdotti dalla pandemia, l'atteggiamento di politici, come ... Repubblica islamica come l'Iran Il leader supremo avrà il potere di dirigere tutto da solo Questa ...

La Meloni sta facendo soffrire Matteo Salvini Se la vede con palazzo Chigi, con una caterva di formazioni teoricamente alleate, con politici che ... il leader di Iv lancia Valerio... Meloni, dalla cenere promossa agli altari Bruciare in pochi ...

Quirinale, Letta: "Elezione rapida e a maggioranza larga". Salvini: "Da lunedì chiamerò tutti i leader politi… La Repubblica Elezione del Presidente della Repubblica, possibile accordo Conte-Letta su un candidato comune Conte e Letta, insieme per un’iniziativa alla Camera, ipotizzano un accordo comune per il Quirinale. Intanto nel centrodestra si continua a parlare di Berlusconi. Da un lato il centrodestra che – alme ...

Per Bennett le violenze dei coloni israeliani sono «insignificanti» Il premier israeliano ha reagito con rabbia alle dichiarazioni del ministro Bar-Lev che ha assicurato azioni per contenere le aggressioni dei settler a danno dei civili palestinesi. E ora programma la ...

Si potrebbe inferire che i mutamenti introdotti dalla pandemia, l'atteggiamento di, come ... Repubblica islamica come l'Iran Ilsupremo avrà il potere di dirigere tutto da solo Questa ...Se la vede con palazzo Chigi, con una caterva di formazioni teoricamente alleate, conche ... ildi Iv lancia Valerio... Meloni, dalla cenere promossa agli altari Bruciare in pochi ...Conte e Letta, insieme per un’iniziativa alla Camera, ipotizzano un accordo comune per il Quirinale. Intanto nel centrodestra si continua a parlare di Berlusconi. Da un lato il centrodestra che – alme ...Il premier israeliano ha reagito con rabbia alle dichiarazioni del ministro Bar-Lev che ha assicurato azioni per contenere le aggressioni dei settler a danno dei civili palestinesi. E ora programma la ...