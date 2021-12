I Fatti Vostri, Anna Falchi diretta sul collega: “Io e Salvo Sottile…” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È un momento di grande successo, nella sfera lavorativa, per la famosa e amatissima attrice Anna Falchi che ormai da diverse settimane si trova alla guida di un programma di grande successo intitolato “I Fatti Vostri” insieme ad un altro bravissimo giornalista e conduttore televisivo ovvero Salvo Sottile. Il programma Rai è inFatti riuscito ad ottenere risultati incredibili a proposito dei quali si è espressa proprio Anna Falchi nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Nuovo TV. Intervista nel corso della quale ha fatto anche delle particolari rivelazioni. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Grande successo per Anna Falchi con il programma ‘I Fatti ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È un momento di grande successo, nella sfera lavorativa, per la famosa e amatissima attriceche ormai da diverse settimane si trova alla guida di un programma di grande successo intitolato “I” insieme ad un altro bravissimo giornalista e conduttore televisivo ovveroSottile. Il programma Rai è inriuscito ad ottenere risultati incredibili a proposito dei quali si è espressa proprionel corso di una recente intervista concessa al settimanale Nuovo TV. Intervista nel corso della quale ha fatto anche delle particolari rivelazioni. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Grande successo percon il programma ‘I...

