I baby bulli di piazza Roma | ' Ragazzini di 13 - 14 anni per ore ai tavolini | poi scattano i blitz nei negozi'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ANCONA - 'Siedono aiper ore senza consumare, sputano per terra, urlano e dicono parolacce', sospira Giada Breccia, dipendente del bar Piccadilly in, esasperata dai gruppi di ...

Lui si è fatto un'idea precisa dei: 'Sono giovani senza passioni. Non hanno nulla da fare tutto il giorno e nessun interesse. Sono branchi formati da italiani e stranieri, che gironzolano ...Al loro arrivo però i giovanierano già scomparsi in sella alle loro biciclette. Gli investigatori hanno raccolto alcuni sassi lanciati, del diametro di circa 1 centimetro. Al vaglio dei ...ANCONA - «Siedono ai tavolini per ore senza consumare, sputano per terra, urlano e dicono parolacce», sospira Giada Breccia, dipendente del bar Piccadilly in piazza Roma, esasperata ...MESTRE - Sassi dal cavalcavia di Ca' Solaro della Tangenziale: automobilisti salvi per miracolo. Nel mirino degli investigatori della Polizia autostradale di San Donà di Piave un ...