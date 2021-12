Humanitas, a Catania un polo di riferimento per Sud e Mediterraneo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un polo sanitario per il Sud e il Mediterraneo, centro di riferimento non solo per le cure oncologiche, ma anche per la Neurochirurgia, l’Ortopedia e la Riabilitazione. Dopo il trasferimento avvenuto ad aprile dello scorso anno, in piena pandemia, è stato presentato Humanitas Istituto Clinico Catanese. abr/mrv/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unsanitario per il Sud e il, centro dinon solo per le cure oncologiche, ma anche per la Neurochirurgia, l’Ortopedia e la Riabilitazione. Dopo il trasferimento avvenuto ad aprile dello scorso anno, in piena pandemia, è stato presentatoIstituto Clinico Catanese. abr/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Italpress : Humanitas, a Catania un polo di riferimento per Sud e Mediterraneo - CorriereCitta : Humanitas, a Catania un polo di riferimento per Sud e Mediterraneo - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Humanitas, a Catania un polo di riferimento per Sud e Mediterraneo - - palermo24h : Humanitas Catania, oggi presentazione ufficiale alle autorità e al territorio - LiveSicilia : La nuova Humanitas, a Catania un polo di riferimento per la Sanità -