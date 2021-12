Huawei Watch D | lo smartphone in grado di misurare anche la pressionne ora è realtà | ecco le prime foto

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Smartsempre più performanti sotto il profilo della misurazione dei parametri vitali. È questo il futuro che ci aspetta da qui ai prossimi anni esembra aver già tracciato la strada da seguire con il suo ultimoD.D – 15122021 www.computermagazine.itNon è ancora ufficiale, ma le immagini trafugate in rete sembrano anticiparne l’uscita: parliamo diD, il prossimo, futuristico smartdel colosso cinese che vanterà, tra le altre cose, un sensore indila pressione sanguigna di chi lo indossa. Sì, avete letto bene, dopo la misurazione del battito cardiaco e dell’ossigeno nel sangue, nonché il monitoraggio del sonno, gli orologi smart saranno ora in ...

Advertising

David_c05 : Huawei Watch GT 2 ad un prezzo da urlo su Amazon! Sconto del 52%!!! - David_c05 : Huawei Watch D: lo smartwatch che misura la pressione è realtà! |FOTO - AlessioCamaroto : Huawei Watch D: lo smartwatch che misura la pressione è realtà! |FOTO - leaflet7575 : HUAWEI WATCH 3 - Smartwatch 4G AMOLED 1,43 pollici, AP52, chiamata eSIM, batteria fino a 3 giorni, monitoraggio sat… - HDblog : RT @HDblog: Huawei, pieghevole P50 Pocket e Watch D in arrivo per Natale: presentazione il 23/12 -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Watch

Se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch in promozione, sappiamo esattamente cosa proporvi: si tratta diGT 2 , scontato su Amazon del 52% ma solo per i prossimi cinque giorni! Un prodotto di ottima fattura, in ribasso di oltre 100 , che vi consigliamo di acquistare al più presto ......99 ( 599 ) Oppo Find X3 Pro - 799,99 ( 1.149,99 ) Samsung Smart Monitor M5 - 269,90 ( 379 ) Soundbar Yamaha C20A - 149,99 ( 249,99 ) Cuffie Beats Solo Pro Wireless - 169 ( 299,95 )GT ...Alcune importanti conferme sul comparto tecnico del nuovo Huawei Watch D arrivano in queste ore grazie ad alcune foto della confezione di vendita del dispositivo pubblicate online sul social cinese We ...Ad un passo dall'evento, siamo in grado di fornirvi maggiori informazioni relative alle caratteristiche tecniche dello smartwatch, grazie a nuove immagini trapelate in questi giorni su Weibo. Huawei W ...