Hong Kong | spento incendio al World Trade Center | 13 feriti

L'incendio divampato oggi al World Trade Center di Hong Kong, intrappolando oltre 100 persone al 39/esimo piano, è stato quasi del tutto spento dai vigili del fuoco intorno alle 16:30 (le 9:30 in Italia), in base a quanto riferito dalle autorità. Fiamme e paura al grattacielo World Trace Center di Hong Kong dove 1.200 persone sono state evacuate dopo un incendio che si è sviluppato nell'edificio. Ma sono centinaia le persone in trappola nel palazzo, bloccate ai piani alti dalle fiamme.