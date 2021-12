Hockey pista, Serie A1: posticipi nona giornata. Fuga Trissino, risalita Forte dei Marmi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo il fine settimana dedicato alle coppe europee, la Serie A1 di Hockey pista è tornata a prendersi la scena con i posticipi della nona giornata della stagione regolare 2021-2022. Un mercoledì sera ricco di gol e denso di significato ha caratterizzato il campionato. Nello scontro diretto di altissima quota infatti, il Trissino è riuscito a superare in rimonta – con il punteggio di 5-4 (decisivo Malagoli, autore di una doppietta) – il Follonica, staccando così i toscani in vetta alla classifica. Una graduatoria ridisegnata dove, a proposito di scontri interessantissimi, il Forte dei Marmi è riuscito a piegare per 6-5 il Lodi (Casas match winner), mentre Valdagno e Monza hanno incamerato tre punti a testa in maniera più agevole ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo il fine settimana dedicato alle coppe europee, laA1 diè tornata a prendersi la scena con idelladella stagione regolare 2021-2022. Un mercoledì sera ricco di gol e denso di significato ha caratterizzato il campionato. Nello scontro diretto di altissima quota infatti, ilè riuscito a superare in rimonta – con il punteggio di 5-4 (decisivo Malagoli, autore di una doppietta) – il Follonica, staccando così i toscani in vetta alla classifica. Una graduatoria ridisegnata dove, a proposito di scontri interessantissimi, ildeiè riuscito a piegare per 6-5 il Lodi (Casas match winner), mentre Valdagno e Monza hanno incamerato tre punti a testa in maniera più agevole ...

