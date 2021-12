Hockey ghiaccio | Alps League 2021 | Vipiteno stende Merano nel derby altoatesino

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un solo incontro in programma nella serata di-2022, ma si trattava dell’importantetraBroncos e. La sfida non ha sostanzialmente storia, con i padroni di casa che vincono in scioltezza grazie ad una prova clamorosa di Niccolai, autore di tutte e 4 le reti diBroncos – HC Meran/o Pircher 4-1: il match si sblocca dopo 10:51 minuti con la rete di Niccolai su assist di Gander, per l’1-0 con il quale si chiude anche il primo periodo di gioco. Il raddoppio arriva dopo 53 secondi dall’inizio del secondo tempo con lo stesso Niccolai. La risposta diarriva immediatamente con Zherdev al 24:59 su assist di Stolyarov, ma Niccolai prosegue nel suo show e, ...

Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2021-2022, ma si trattava dell'importante derby tra Vipiteno Broncos e Merano. La sfida non ha sostanzialmente storia, con i padroni di ...