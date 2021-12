Highlights e gol Fiorentina-Benevento 2-1: Coppa Italia 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Fiorentina-Benevento, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Allo stadio Franchi di Firenze partono forte i ragazzi di Vincenzo Italiano che sbloccano il match grazie a Milenkovic, poi raddoppiano ad inizio ripresa con Sottil al 47?. Ma gli ospiti trovano al 52? la rete del 2-1 con Moncini che riapre la partita e la tiene in bilico sino al triplice fischio dell’arbitro Zufferli. I viola vanno agli ottavi dove se la vedranno contro il Napoli. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI NAPOLI-Fiorentina AGLI OTTAVI LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per i sedicesimi di finale della. Allo stadio Franchi di Firenze partono forte i ragazzi di Vincenzono che sbloccano il match grazie a Milenkovic, poi raddoppiano ad inizio ripresa con Sottil al 47?. Ma gli ospiti trovano al 52? la rete del 2-1 con Moncini che riapre la partita e la tiene in bilico sino al triplice fischio dell’arbitro Zufferli. I viola vanno agli ottavi dove se la vedranno contro il Napoli. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI NAPOLI-AGLI OTTAVI LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

