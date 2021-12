Highlights e gol Cagliari-Cittadella 3-1: Coppa Italia 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Cagliari-Cittadella, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. In Sardegna i ragazzi di Walter Mazzarri, che schiera una formazione imbottita di riserve e con pochi titolari, vince con il punteggio di 3-1 grazie alle reti di Deiola, Ceter Valencia e Pereiro. Nel finale gli ospiti accorciano le distanze grazie a Donnarumma. Agli ottavi di finale il Cagliari se la vedrà con il Sassuolo a Reggio Emilia. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI OTTAVI DI FINALE SASSUOLO-Cagliari AGLI OTTAVI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per i sedicesimi di finale della. In Sardegna i ragazzi di Walter Mazzarri, che schiera una formazione imbottita di riserve e con pochi titolari, vince con il punteggio di 3-1 grazie alle reti di Deiola, Ceter Valencia e Pereiro. Nel finale gli ospiti accorciano le distanze grazie a Donnarumma. Agli ottavi di finale ilse la vedrà con il Sassuolo a Reggio Emilia. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI OTTAVI DI FINALE SASSUOLO-AGLI OTTAVI SportFace.

