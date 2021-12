Highlights e gol Borussia Dortmund-Furth 3-0, Bundesliga 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights i gol di Borussia Dortmund-Furth 3-0, match valido per la sedicesima giornata della Bundesliga 2021/2022. Una doppietta di Erling Haaland e il gol di Malen all’89’ regalano ai padroni di casa tre punti fondamentali per rimanere in corsa per il primo posto, con il Bayern Monaco lontano sei punti. Il norvegese sblocca il match al 33? con un calcio di rigore e firma il raddoppio all’82’ con un colpo di testa vincente su calcio d’angolo di Brandt. Donyell Malen chiude i conti a un minuto dalla fine ancora su ottimo cross del numero 19. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilcon glii gol di3-0, match valido per la sedicesima giornata della. Una doppietta di Erling Haaland e il gol di Malen all’89’ regalano ai padroni di casa tre punti fondamentali per rimanere in corsa per il primo posto, con il Bayern Monaco lontano sei punti. Il norvegese sblocca il match al 33? con un calcio di rigore e firma il raddoppio all’82’ con un colpo di testa vincente su calcio d’angolo di Brandt. Donyell Malen chiude i conti a un minuto dalla fine ancora su ottimo cross del numero 19. SportFace.

