Hellas Verona-Empoli 3-4: match pazzo al Bentegodi, passano i toscani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Hellas Verona-Empoli ha sorriso alla formazione di Andreazzoli che accede così agli ottavi di finale della Coppa Italia Hellas Verona-Empoli è stata esattamente la partita che ci si aspettava alla vigila tra due squadre in straordinaria salute. Ne è uscito un incrocio di Coppa Italia dalle mille emozioni che ha promosso i ragazzi di Andreazzoli agli ottavi, laddove ci sarà la sfida all'Inter. Gara folle al Bentegodi con il botta e risposta La Mantia–Cancellieri a contraddistinguere il primo tempo. I toscani strappano nella ripresa con la doppietta di Mancuso e lo splendido destro al volo di Bajrami che sembra chiudere la questione. E invece l'Hellas ha la forza di riaprirla negli ultimi cinque minuti con Ilic e Ragusa ma gli assalti ...

