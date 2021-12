Hawkeye | la recensione del quinto episodio | focus sui personaggi e la serie fa centro

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladeldi(1x05), lasu Disney+ dedicata ad Occhio di Falco che entra nella fase finale con quaranta minuti più incentrati suiche sull'azione. Con la nostradeldientriamo nella fase finale della minipresente su Disney+ dedicata a Clint Barton. Si tratta di unatipico rispetto ai precedenti quattro, sia nella struttura che nei contenuti. Quasi come a voler preparare il terreno per una resa dei conti finale,rallenta la narrazione e sceglie di concentrarsi sui, limitando l'azione (vero punto debole del prodotto) agli ultimi minuti. ...

