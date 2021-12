Guardiola umilia Bielsa | Manchester City-Leeds finisce 7-0 | VIDEO

Advertising

Nell'anticipo della 17ª giornata di Premier League il Mancheste City non lascia scampo al Leeds di Marcelo Bielsa : la squadra divince 7 - 0, ipotecando i tre punti già nel primo tempo grazie a gol di Foden all'8', di Grealish al 13' e di De Bruyne al 32'. Nei secondi 45' arrivano anche il timbro di Mahrez, il secondo ...Nell'anticipo della 17ª giornata di Premier League il Mancheste City non lascia scampo al Leeds di Marcelo Bielsa : la squadra divince 7 - 0, ipotecando i tre punti già nel primo tempo grazie a gol di Foden all'8', di Grealish al 13' e di De Bruyne al 32'. Nei secondi 45' arrivano anche il timbro di Mahrez, il secondo ...In graduatoria occupano la tredicesima posizione a +8 sulla zona rossa della Premier League e con una bassissima propensione al pareggio avvenuto solo una volta da inizio torneo. Come seconda scelta e ...Quando non c'è nulla che viene fatto bene, non sono le individualità che falliscono, bensì l'organizzazione generale. Leeds umiliato del Manchester City, Bielsa: 'Mi assumo la responsabilità di questo ...