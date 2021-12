Grey’s Anatomy 18X06: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grey’s Anatomy 18X06 va in onda su Disney+ mercoledì 15 dicembre 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciottesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 18X06: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 18X06 si intitola Everyday Is A Holiday (With You), ispirato all’omonimo brano di Esthero, che tradotto in italiano significa “ogni giorno è una festa (con te)”. L’emittente televisiva americana ha rilasciato una breve ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)va in onda su Disney+ mercoledì 15 dicembre 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciottesima stagione. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOL’episodio disi intitola Everyday Is A Holiday (With You), ispirato all’omonimo brano di Esthero, che tradotto in italiano significa “ogni giorno è una festa (con te)”. L’emittente televisiva americana ha rilasciato una breve ...

