Grey’s Anatomy 18 in pausa anche in Italia su Disney+ fino al 2022 | il 15 dicembre l’ultimo episodio dell’anno

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)18 va inin, dopo essersi fermata nella programmazione di ABC negli Stati Uniti tra fine novembre e i primi di. Oltreoceano la nuova stagione del medical drama più longevo della storia della tv di prima serata è partita il 30 settembre nel palinsesto di ABC: la programmazione si è fermata per il Ringraziamento, per poi ripartire solo dal 9, dopo tre settimane di stop, a ridosso del finale di metà stagione che si preannuncia potenzialmente drammatico. Ora però18 si fermaine non tornerà sucon nuovi episodi inediti almenoa gennaio: le tre settimane di ...