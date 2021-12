**Green Pass: Paragone, 'Consulta? Voto Colle vicino, nessuno disturba 'manovratore''..** (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Peccato, era l'occasione di ripristinare lo stato di diritto". Il senatore Gianluigi Paragone commenta così all'Adnkronos la decisione della Consulta, che ha bocciato il ricorso presentato dal leader di Italexit e alcuni deputati di Alternativa contro l'obbligo del green Pass per i parlamentari. "E' chiaro che ormai anche la Corte Costituzionale sta guardando con attenzione ai movimenti attorno al Quirinale e quindi nessuno vuole disturbare il 'grande manovratore'. Peccato, perché poteva essere l'occasione per ripristinare l'ordine delle cose e lo stato di diritto". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Peccato, era l'occasione di ripristinare lo stato di diritto". Il senatore Gianluigicommenta così all'Adnkronos la decisione della, che ha bocciato il ricorso presentato dal leader di Italexit e alcuni deputati di Alternativa contro l'obbligo del greenper i parlamentari. "E' chiaro che ormai anche la Corte Costituzionale sta guardando con attenzione ai movimenti attorno al Quirinale e quindivuolere il 'grande'. Peccato, perché poteva essere l'occasione per ripristinare l'ordine delle cose e lo stato di diritto".

