Green pass illegali, inchiesta della Procura di Napoli: 120 "clienti" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il gruppo criminale scoperto dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli in grado di produrre Green pass illegali, a fronte di vaccini mai effettuati, utilizzava le stesse tecniche anche per produrre i cosiddetti Super Green pass, versione rafforzata della certificazione verde introdotta di recente. Anche i super Green pass illegali erano in grado di resistere ai controlli possibili mediante l'apposita app di verifica. Le pagine web create a fini criminosi sono state poste sotto sequestro in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero. Nell'ambito dell'operazione svolta oggi sono state eseguite 40 perquisizioni locali e 67 sequestri ...

