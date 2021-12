Green pass falsi rubati alle farmacie: sgominata banda criminale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non è la prima volta che sentiamo parlare di Green pass falsi, ma questa volta grazie ad una complessa indagine è stata scoperta una banda che vendeva Green pass falsi sulla rete in grado di superare i controlli delle app. ... Leggi su today (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non è la prima volta che sentiamo parlare di, ma questa volta grazie ad una complessa indagine è stata scoperta unache vendevasulla rete in grado di superare i controlli delle app. ...

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? L'Ue attacca #Speranza: 'Fa morire il #greenpass'. Cosa succede ?? - Soverato : Per ottenere green pass falsi violato anche il Sistema Sanitario calabrese - MonicaMofanta : RT @GuidoDeMartini: ?? 15 DICEMBRE 2021: OGGI COMINCIAMO IN ITALIA I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DI MASSA ?? L’alternativa per chi non… -