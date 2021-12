Green Pass falsi, perquisizioni della Polizia in tutta Italia. Rubavano i dati violando i sistemi informatici delle farmacie. I certificati verdi venivano venduti online e risultavano autentici (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Polizia, su ordine della Procura di Napoli, ha compiuto 40 perquisizioni e 67 sequestri preventivi, nell’ambito di una complessa indagine relativa al commercio di Green Pass falsi, ma in grado di resistere anche ai controlli mediante l’apposita app di verifica. In pratica, secondo quanto hanno riferito gli inquirenti, “le persone che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito alcun tampone potevano disporre di Green Pass prodotti aggirando i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto, attraverso intrusioni illegali”. Allo stato delle indagini preliminari, risultano essere stati acquistati da oltre 120 persone falsi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La, su ordineProcura di Napoli, ha compiuto 40e 67 sequestri preventivi, nell’ambito di una complessa indagine relativa al commercio di, ma in grado di resistere anche ai controlli mediante l’apposita app di verifica. In pratica, secondo quanto hanno riferito gli inquirenti, “le persone che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito alcun tampone potevano disporre diprodotti aggirando i presidi di sicurezza informatica deisanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto, attraverso intrusioni illegali”. Allo statoindagini preliminari, risultano essere stati acquistati da oltre 120 persone...

