Green pass falsi | blitz della polizia | perquisizioni in tutta Italia

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? L'Ue attacca #Speranza: 'Fa morire il #greenpass'. Cosa succede ?? - albiuno : RT @NicolaPorro: ??Ultima ora ?? L'Ue attacca #Speranza: 'Fa morire il #greenpass'. Cosa succede ?? - Iltucano19 : RT @AlexBazzaro: Il green pass europeo aveva come fine dichiarato quello di permettere di viaggiare in Europa evitandi limitazioni. Con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Continua la storia infinita della deputata No Vax Sara Cunial : malgrado non abbia il, obbligatorio per entrare in tutte le sedi della Camera come in tutti i luoghi di lavoro del Paese, ieri si è nuovamente recata a Montecitorio per seguire la seduta dell'Assemblea e votare."Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive" al"o rendono le condizioni più severe, come nel caso dell'Italia e del Portogallo", ha aggiunto al termine del Consiglio Affari ...L’attacco tramite sofisticate tecniche di phishing. NAPOLI – Su delega del Procuratore di Napoli, la Polizia di Stato sta eseguendo in tutta Italia perquisizioni nei confronti di un complesso sistema ...Vaccino under 12: anche per i bambini che si vedranno somministrare il composto previsto il rilascio del Green pass. A cosa servirà?