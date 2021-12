Green pass, così si entra in Italia senza controlli (di ritorno dai Paesi-epicentro della quarta ondata). Il test sul volo Vienna-Milano. VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si può viaggiare dall’Austria all’Italia in aereo senza il Green pass? No, secondo la normativa Italiana, che prevede l’obbligo del Covid certificate europeo. E da domani 16 dicembre si aggiunge un’ulteriore condizione: test negativo in partenza per tutti gli arrivi in Italia dai Paesi dell’Ue, oltre alla quarantena di 5 giorni per i non vaccinati. Nei fatti però si riesce a superare i controlli, accedere ai gate, imbarcarsi e atterrare nei nostri aeroporti senza che nessuno chieda di esibire il certificato. Lo dimostra un esperimento de Ilfattoquotidiano.it su un volo Ryanair Vienna-Milano di sabato 11 dicembre. Il Green pass non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si può viaggiare dall’Austria all’in aereoil? No, secondo la normativana, che prevede l’obbligo del Covid certificate europeo. E da domani 16 dicembre si aggiunge un’ulteriore condizione:negativo in partenza per tutti gli arrivi indaidell’Ue, oltre alla quarantena di 5 giorni per i non vaccinati. Nei fatti però si riesce a superare i, accedere ai gate, imbarcarsi e atterrare nei nostri aeroportiche nessuno chieda di esibire il certificato. Lo dimostra un esperimento de Ilfattoquotidiano.it su unRyanairdi sabato 11 dicembre. Ilnon è ...

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? L'Ue attacca #Speranza: 'Fa morire il #greenpass'. Cosa succede ?? - lanuovaCrociata : RT @MenteBionda: Carabinieri fermi alla fermata del bus nella piazza principale, ho pensato ??posto di blocco! Invece no,arriva il bus, sce… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, Super Green pass in zona bianca prorogato fino al 31 marzo #Covid -