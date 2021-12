Grecia, morto di Covid il giornalista George Tragas. Aveva fondato il partito “Popolo libero” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il noto giornalista ed editore greco George Tragas, 72enne fondatore del partito politico “Popolo libero”, è morto di Covid dopo essere stato ricoverato per dieci giorni nell’ospedale Sotiria ad Atene per un’insufficienza respiratoria. Nonostante soffrisse di una grave forma di diabete, e quindi rientrasse nella categoria dei super fragili, Aveva scelto di non vaccinarsi contro il Covid. Secondo le dichiarazioni del suo medico, George Zoupas, Tragas era titubante sulla vaccinazione: “Non solo chiedevo che Giorgos Tragas fosse vaccinato, ma lo imploravo – ha raccontato alla tv ellenica – ed è inconcepibile che un uomo così intelligente non abbia deciso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il notoed editore greco, 72ennere delpolitico “”, èdidopo essere stato ricoverato per dieci giorni nell’ospedale Sotiria ad Atene per un’insufficienza respiratoria. Nonostante soffrisse di una grave forma di diabete, e quindi rientrasse nella categoria dei super fragili,scelto di non vaccinarsi contro il. Secondo le dichiarazioni del suo medico,Zoupas,era titubante sulla vaccinazione: “Non solo chiedevo che Giorgosfosse vaccinato, ma lo imploravo – ha raccontato alla tv ellenica – ed è inconcepibile che un uomo così intelligente non abbia deciso ...

