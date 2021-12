Grande Fratello Vip, notte di passione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: la regia censura (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La notte di Lulù e Manuel in Love Boat è stata del tutto esclusa dalle registrazioni, ma i gieffini rivelano cosa è successo nel dettaglio. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladiin Love Boat è stata del tutto esclusa dalle registrazioni, ma i gieffini rivelano cosa è successo nel dettaglio.

Advertising

Valenti34689041 : @MattiaZenzola @turbojr_ Solo al pensiero che non vedrò Mattia e Christian domenica mi fa stare male,non li vedrò f… - frareal_b : #solex Si respira un'altra aria ..piu' leggera .. (cit. Manila) E l'allegria e la vita regnano sovrane ... senza d… - ziaava : Eliminiamo @alfosignorini dalla conduzione! Vogliamo un #gfvip PULITO, ONESTO e NEUTRALE! - KKhattech2 : @81Thailand @The_Cicciio Assulotamente si fratello e con grande piacere ma solo con l’aquila sul petto e no il nome del pezzo di Meda - mirianafanpage : Io:mamma chi ti piace del grande fratello? Mamma:Miriana Buon sangue non mente? #MirianaTrevisan #gfvip #iostoconmiriana -