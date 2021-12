Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan attacca Soleil Sorge ma Biagio D'Anelli la spiazza: "Anche io sono fidanzato eppure..." (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Miriana torna all'attacco contro Soleil dopo l'uscita di Alex scatenando la reazione di Biagio al Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 15 dicembre 2021)torna all'attacco controdopo l'uscita di Alex scatenando la reazione dial Gf Vip.

Advertising

zazoomblog : Ora si mostra così ma ricordate com’era ai tempi del Grande Fratello? Sono trascorsi 20 anni - #mostra #ricordate… - sonosolomichele : RT @orcodiio: è quella giusta se non guarda amici grande fratello e tutte ste cagate - Corallino2 : @capuanogio Suarez? Tutt appost Giuannin dei miei coglioni frabotta tutt ok ? Pianjc? Ah Ronaldo? Parartici? Nedve… - GiuseppeRF82 : RT @CeciliaMorabit0: @JediPerLItalia La realtà: Stavano sul divano, la moglie seguiva il grande fratello, il figlio maggiore in camera a sp… - sergioalesi : RT @CeciliaMorabit0: @JediPerLItalia La realtà: Stavano sul divano, la moglie seguiva il grande fratello, il figlio maggiore in camera a sp… -