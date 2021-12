Grande Fratello Vip, Delia Duran perdona Alex Belli: ''Mano nella mano sullo stesso treno'' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sembra che tra Delia Duran e Alex Belli la pace sia stata sancita, nonostante il comportamento ambiguo dell’attore al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sembra che trala pace sia stata sancita, nonostante il comportamento ambiguo dell’attore alVip.

Advertising

GaetanaVitale : @GFvip6sondaggi secondo me si e messa d'accordo con il grande fratello x farlo uscire lei e degna x fare queste… - irene_martello : RT @orcodiio: è quella giusta se non guarda amici grande fratello e tutte ste cagate - TheQ_continuum : RT @CeciliaMorabit0: @JediPerLItalia La realtà: Stavano sul divano, la moglie seguiva il grande fratello, il figlio maggiore in camera a sp… - BelliGiorgia : Vedi che attaccate tutti Soleil ma il grande fratello che ve lo vedete a fa se non vi piace...entrare qui dentro è… - Daniele6129 : @HuffPostItalia Se doveva immunizzare come è possibile lo abbia preso e sia stata malissimo? il grande fratello sta… -