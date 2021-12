Grande Fratello Vip, Carmen Russo a Soleil Sorge: «Tu non eri vittima di Alex Belli, ma complice» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Soleil Sorge sta vivendo il suo percorso al GF Vip 6 senza Alex Belli e facendo i conti con gli strascichi che il suo “amico speciale” ha lasciato nella casa del reality. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è scoppiata a piangere in giardino ed è stata raggiunta da Carmen Russo e Jessica Selassié che... Leggi su donnapop (Di mercoledì 15 dicembre 2021)sta vivendo il suo percorso al GF Vip 6 senzae facendo i conti con gli strascichi che il suo “amico speciale” ha lasciato nella casa del reality. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è scoppiata a piangere in giardino ed è stata raggiunta dae Jessica Selassié che...

