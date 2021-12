Governo | Calenda | ' senza Draghi dopo due minuti salta tutto'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Da iperuranio pensare chepossa prorogare lo stato di emergenza per restare o meno a palazzo Chigi". Così Carloa Tagadà su La7.oltre alle qualità soggettive, ha anche una grande capacità di tenere insieme un classe politica che si picchierebbe dalla mattina alla sera. Per me è molto importante che resti perchè altrimentidue".

Alleanza Nazionale avrebbe appoggiato ilDraghi', conclude sul punto Rossi. ' Patriota è un ... Renzi epossibili compagni di viaggio? 'Loro non vogliono stare con noi, legittimamente ......vista delle elezioni del 2023 emerge chiaramente che gli italiani apprezzano l'azione die ... Sulla stessa lunghezza, Carlodi Azione avverte: "Bisogna ricomporre un pragmatismo ...Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. Draghi oltre alle qualità soggettive, ha anche una grande capacità di tenere insieme un classe politica che si picchierebbe dalla mattina alla sera. Per me è molto ...La media dei sondaggi elettorali sulle intenzioni di voto realizzata da Termometro Politico premia ancora il Pd, primo per distacco su Fratelli ...